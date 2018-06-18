Мультфильм «Суперсемейка-2» вышел на первую строчку российского кинопроката

Мультфильм «Суперсемейка-2» стал лидером российского бокс-офиса, собрав за первый прокатный уикенд порядка 347,5 млн рублей.

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Согласно данным сайта kinobusiness.com, на втором месте рейтинга — приключенческий фильм «Мир юрского периода — 2» (175,6 млн рублей за выходные). Третье место заняла комедия «Красотка на всю голову» (32,5 млн рублей). На четвёртом и пятом местах — криминальная драма «Эскобар» с 21,4 млн рублей и российский фильм ужасов «Фото на память» с 19,4 млн рублей. Подробнее о последних кинопремьерах — в материале RT.