Мультфильм «Суперсемейка-2» вышел на первую строчку российского кинопроката

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Мультфильм «Суперсемейка-2» стал лидером российского бокс-офиса, собрав за первый прокатный уикенд порядка 347,5 млн рублей.
Мультфильм «Суперсемейка-2» вышел на первую строчку российского кинопроката
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  • globallookpress.com

Согласно данным сайта kinobusiness.com, на втором месте рейтинга — приключенческий фильм «Мир юрского периода — 2» (175,6 млн рублей за выходные).

Третье место заняла комедия «Красотка на всю голову» (32,5 млн рублей).

На четвёртом и пятом местах — криминальная драма «Эскобар» с 21,4 млн рублей и российский фильм ужасов «Фото на память» с 19,4 млн рублей.

Подробнее о последних кинопремьерах — в материале RT.

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