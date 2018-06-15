Сиквел «Суперсемейки» и фильм о Пабло Эскобаре: что смотреть в кино в выходные

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Валерия Меркулова
Продолжение анимационного фильма — обладателя двух «Оскаров», картина об отношениях колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и журналистки, вариация на тему «Безумного Макса» от Джеймса Франко, комедия с Умой Турман и Тимом Ротом в главных ролях, фильм ужасов российского производства и документальная лента об Анатолии Собчаке — главные премьеры этой недели в материале RT.
Сиквел «Суперсемейки» и фильм о Пабло Эскобаре: что смотреть в кино в выходные
  • Кадр из мультфильма Брэд Бёрда Суперсемейка 2.

«Эскобар» (Loving Pablo)

В основу этой картины легли воспоминания колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара» — история её отношений с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, которые продлились более десяти лет. В экранизации мемуаров Эскобар предстаёт меланхоличным, семейным и довольно безобидным человеком — эдаким Робин Гудом, жаждущим помогать бедным и защищать слабых.

В качестве режиссёра картины выступил Фернандо Леона Де Араноа, известный работами на социальную тематику («Солнечные понедельники», «Принцессы»). Роль журналистки исполнила Пенелопа Крус, а знаменитого наркобарона — Хавьер Бардем.

«Мир будущего» (Future World)

Чтобы отыскать фильм с показателями хуже, чем у «Мира будущего», нужно постараться: на IMDb ленту Джеймса Франко оценили всего в 3,1 балла из десяти, её «рейтинг свежести» на Rotten Tomatoes составил 0% (семь отрицательных отзывов и ни одного положительного). И критики, и рядовые зрители удивляются — как человек, снявший «Горе-творца», умудрился выпустить настолько плохой фильм? Не пытался ли он специально повторить легендарный провал создателя фильма «Комната» Томми Вайсо?

Действие «Мира будущего» происходит в постапокалиптическом мире, до боли напоминающем вселенную «Безумного Макса». В этом мире нет никакой государственности, а отдельные его территории — Пустоши — контролируются бандитскими группировками. Главный герой, юноша Принц, отправляется в путешествие по Пустошам, чтобы отыскать лекарство для смертельно больной матери.

 

«Аферисты поневоле» (The Con Is On)

«Аферисты» — ещё одна картина, получившая множество негативных откликов со стороны зрителей. Многие отмечают, что проблема этого фильма кроется в слабом, неразборчивом сценарии. «Я заскучала на половине, но всё ещё надеялась, что произойдёт что-то интересное. Однако за 90 минут, что идёт этот фильм, вы не увидите ни одного интересного момента», — отмечает одна из пользовательниц IMDb.

Съёмочную группу возглавил Джеймс Окли — режиссёр, в чьём послужном списке пока только две полнометражные картины. А вот роли в киноленте исполнили именитые актёры: Ума Турман, Тим Рот, София Вергара, Стивен Фрай, Паркер Поузи и Мэгги Кью.

Рассказывается в картине о британской паре, задолжавшей внушительную сумму опасному мафиози. Супруги сбегают в Лос-Анджелес, где, чтобы покрыть долг, готовятся совершить крупную кражу.

«Суперсемейка 2» (Incredibles 2)

В 2004 году на экраны вышла первая «Суперсемейка» — остроумный анимационный фильм о приключениях одной семьи, все члены которой обладают суперспособностями. Тогда детище студии Pixar заработало более $630 млн в прокате и получило два «Оскара» в номинациях «Лучший монтаж звука» и, что гораздо важнее, «Лучший анимационный фильм».

Сиквел «Суперсемейки» намерен полностью оправдать ожидания поклонников мультсериала: во второй части удалось сохранить присущие первой юмор, динамику и атмосферу. Кроме того, в сюжетную линию включили новых интересных персонажей, а красной нитью через весь фильм проходит актуальная на Западе тема феминизма.

«Фото на память»

Компания молодых людей отправляется отдохнуть за город и, как это обычно происходит в фильмах ужасов, волей случая оказывается в зловещем полуразрушенном здании. Там герои находят и сразу же начинают использовать по назначению старый фотоаппарат. В какой-то момент они с ужасом понимают, что каждому, кто попадает в объектив, суждено вскоре умереть страшной смертью.

«Фото на память» — дебютная режиссёрская работа оператора Антона Зенковича. Здесь Зенкович также выступает в привычном для себя амплуа, а потому за визуальную составляющую картины можно не волноваться.

«Дело Собчака»

В кинотеатрах уже можно увидеть документальный фильм Веры Кричевской о попытке дочери первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Ксении разобраться в политической судьбе отца. Специально для съёмок картины было организовано интервью с рядом видных политических деятелей, в том числе — с президентом России Владимиром Путиным.

Кинолента стала фильмом закрытия минувшего «Кинотавра» — именно ради презентации в Сочи создатели картины перенесли дату её выхода в прокат на более позднюю.

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