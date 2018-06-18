В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Felt #earthquake (#地震) M5.7 strikes 20 km NE of #Ōsaka-shi (#Japan) 10 min ago. Please report to: https://t.co/KZVlkS9O5Tpic.twitter.com/dWgxFR82Uq— EMSC (@LastQuake) 17 июня 2018 г.
Как отмечается, очаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 20 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю на юге префектуры Гумма.