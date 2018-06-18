В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 на западе Японии.

Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, очаг землетрясения залегал в северной части префектуры Осака на глубине 20 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло на японском острове Хонсю на юге префектуры Гумма.