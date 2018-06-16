Мацуев назвал Рождественского абсолютным гением

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Анастасия Румянцева
Пианист, народный артист России Денис Мацуев прокомментировал RT сообщение о смерти народного артиста СССР, лауреата Государственной премии дирижёра Геннадия Рождественского.
Мацуев назвал Рождественского абсолютным гением
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«Не стало легенды, абсолютно исторической личности в нашей и мировой культуре. Уникальный дирижёр со своим неповторимым стилем, с уникальными и интеллектуальными, энциклопедическими данными, которыми он обладал. Абсолютная магия у него была в руках. Он как будто писал картины, по ходу концерта рождалось неповторимое озарение, которое у него было. Огромное количество премьер дирижировал: и в Большом театре, и с разными, самими лучшими оркестрами мира… Общение со Шнитке, Шостаковичем и с другими легендарными композиторами. Абсолютный гений, мудрец, гуру в дирижёрском цехе. Ушла целая эпоха», — отметил Мацуев.

Ранее стало известно, что на 88-м году жизни скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии России дирижёр Геннадий Рождественский.

На протяжении творческой карьеры он возглавлял множество отечественных и зарубежных коллективов, в том числе оркестр Большого театра, Королевский филармонический оркестр Стокгольма и Венский симфонический оркестр.

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