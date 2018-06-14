Фестиваль садов и цветов откроется 29 июня в Москве
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Посетители Moscow Flower Show увидят выставку работ победителей конкурса и авторские сады известных ландшафтных дизайнеров. Также запланированы мастер-классы, шоу-программа, детские проекты.
Впервые мероприятия состоятся на двух центральных городских площадках — в «Музеоне» и «Зарядье».
Темой нынешнего конкурса стал «Сад-театр».
Ранее URA.RU сообщало, что международный Дягилевский фестиваль открывается 14 июня в Перми.