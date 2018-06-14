Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким режиссёра Станислава Говорухина в связи с его смертью. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

«Ушёл из жизни талантливый кинорежиссёр, сценарист, актёр, видный общественный и политический деятель», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Говорухин прожил богатую творческую жизнь и оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино».

«В Беларуси Станислава Сергеевича высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам», — добавил он.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Говорухина выразил российский лидер Владимир Путин.