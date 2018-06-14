Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина
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«Ушёл из жизни талантливый кинорежиссёр, сценарист, актёр, видный общественный и политический деятель», — сказал он.
Лукашенко отметил, что Говорухин прожил богатую творческую жизнь и оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино».
«В Беларуси Станислава Сергеевича высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам», — добавил он.
Ранее свои соболезнования в связи со смертью Говорухина выразил российский лидер Владимир Путин.