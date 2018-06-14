Путин выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина
- © РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путина и Говорухина «объединяли очень честные, дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением».
«Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина. По его словам, это «уход человека-эпохи, и не только из кинематографа, который является его профессиональной стезёй, но и из жизни страны».
Режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет.