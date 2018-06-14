Путин выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким Станислава Говорухина в связи с кончиной режиссёра.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путина и Говорухина «объединяли очень честные, дружеские отношения, Путин относился к нему с большим уважением».

«Как и вся страна, Путин считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина. По его словам, это «уход человека-эпохи, и не только из кинематографа, который является его профессиональной стезёй, но и из жизни страны».

Режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет.