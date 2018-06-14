Актёр Герасимов прокомментировал смерть Говорухина

Актёр Евгений Герасимов прокомментировал сообщения о смерти режиссёра Станислава Говорухина.

«К сожалению, ушёл из жизни такой замечательный, талантливый, умный, очень скромный и искренний человек, умеющий дружить и ценить дружбу, много сделавший в кино, много сделавший для своих друзей, очень верный человек. Конечно, безумно талантливый, богатый душой, талантом, сердцем. Болел очень серьёзно последние дни», — приводит телеканал «360» слова актёра.

Ранее стало известно, что режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет. В Госдуме выразили соболезнования.