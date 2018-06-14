В комитете Госдумы по культуре выразили соболезнования в связи со смертью Говорухина

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Станислава Говорухина.

«Очень трудно говорить, потому что это уход человека-эпохи, и не только из кинематографа, который является его профессиональной стезёй, но и из жизни страны. Помимо его авторитета как кинорежиссёра и человека искусства, важен и авторитет как политика, человека, который защищал культуру на всех политических аренах. Сравнить эту потерю с чем-то трудно. Мы все — его коллеги по кинематографу, культуре и политической деятельности — не просто глубоко скорбим, а осознаём тяжелейшую утрату, которую возместить попросту нечем», — сказал Шолохов.

Ранее стало известно, что режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет.