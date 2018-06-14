Режиссёр Пучинян о смерти Говорухина: я потерял самого близкого друга

Кинорежиссёр Степан Пучинян в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Станислава Говорухина.

«Мы дружим со Славой с 1962 года. Мы учились в мастерской Якова Сегеля. Когда он учился во ВГИКе, он уже тогда был талантливым, писал большие статьи. Я с ним говорил буквально 10 дней назад. Он сказал, что в больнице, лечится. Последнюю неделю он не брал трубку, и я понял, что происходит что-то неладное. Я потерял самого дорогого, самого близкого друга. Это большое-большое горе. Это потеря для всей страны, а для меня лично это всё равно что потерять родного брата», — сказал Пучинян.

Ранее стало известно, что режиссёр и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет.