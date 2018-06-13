Жена Станислава Говорухина рассказала о его состоянии

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Супруга депутата Госдумы, режиссёра Станислава Говорухина в беседе с kp.ru рассказала о его состоянии.
Жена Станислава Говорухина рассказала о его состоянии
  • ©Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Да прекрасно он себя чувствует. Он умный мужик. Он всё знает — что его любят, ценят. Но ни с кем разговаривать не хочет», — заявила Галина Говорухина.

Она добавила, что из-за сообщений о смерти мужа ей жаль друзей, близких и родственников.

«Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани», — пояснила супруга режиссёра.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT опровергла сообщения о смерти Говорухина.

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