Жена Станислава Говорухина рассказала о его состоянии
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«Да прекрасно он себя чувствует. Он умный мужик. Он всё знает — что его любят, ценят. Но ни с кем разговаривать не хочет», — заявила Галина Говорухина.
Она добавила, что из-за сообщений о смерти мужа ей жаль друзей, близких и родственников.
«Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани», — пояснила супруга режиссёра.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT опровергла сообщения о смерти Говорухина.