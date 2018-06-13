В Госдуме опровергли сообщения о смерти Станислава Говорухина

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT опровергла сообщения о смерти режиссёра Станислава Говорухина.

«По моим сведениям, он находится в Барвихе. Буквально 40 минут назад из аппарата комитета звонили его жене и проверяли, как его здоровье. Она сказала, что он в Барвихе в санатории и чувствует себя вполне сносно, что она везёт ему лекарства», — сказала Драпеко.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы смерти режиссёра.

Говорухин снял такие фильмы, как «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и «Вертикаль».