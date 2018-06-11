Иван Ургант прокомментировал сообщения о получении им гражданства Израиля

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения СМИ о том, что он вместе с семьёй прилетел в Израиль, чтобы получить гражданство этой страны.

«Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю, — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал Ургант на своей странице в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант вместе с женой и детьми прилетел в аэропорт Бен-Гурион, где прошёл процедуру репатриации, стал гражданином Израиля и обладателем удостоверения личности этой страны.