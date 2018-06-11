Иван Ургант прокомментировал сообщения о получении им гражданства Израиля
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«Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю, — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — написал Ургант на своей странице в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что Ургант вместе с женой и детьми прилетел в аэропорт Бен-Гурион, где прошёл процедуру репатриации, стал гражданином Израиля и обладателем удостоверения личности этой страны.