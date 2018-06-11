В США скончался американский актёр Джексон Оделл

В США в возрасте 20 лет умер американский актёр Джексон Оделл.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление семьи скончавшегося.

По данным портала, тело молодого человека нашли в его доме в городе Сан-Фернандо.

По информации правоохранительных органов, причина смерти пока не установлена, признаки насильственной смерти не обнаружены.

Больше всего зрителям актёр известен по своей роли в сериале «Голдберги».