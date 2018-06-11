В США скончался американский актёр Джексон Оделл
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление семьи скончавшегося.
По данным портала, тело молодого человека нашли в его доме в городе Сан-Фернандо.
#JacksonOdell prayers for his family & friends pic.twitter.com/W6sq1gYJ4v— Shawna Prince (@shawna_prince) 10 июня 2018 г.
По информации правоохранительных органов, причина смерти пока не установлена, признаки насильственной смерти не обнаружены.
Больше всего зрителям актёр известен по своей роли в сериале «Голдберги».