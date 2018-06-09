Бывший гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кируон умер в возрасте 68 лет
Об этом группа сообщила на своей странице в Facebook.
Former Fleetwood Mac guitarist Danny Kirwan, who played on five of the band's albums, has died at the age of 68 https://t.co/yuBDIpfZXP— Rolling Stone (@RollingStone) 9 июня 2018 г.
«Дэнни дал нашей группе огромную силу в ранние годы. Его любовь к блюзу привела его в 1968 году в Fleetwood Mac, где он нашёл свою музыкальную обитель на долгое время», — говорится в сообщении.
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