Умер гитарист Гленн Бранка

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Американский композитор и гитарист Гленн Бранка умер на 70-м году жизни от продолжительной болезни. Об этом сообщила супруга музыканта Реджина Блур.
Умер гитарист Гленн Бранка

«Я благодарна за возможность жить и работать с таким удивительным генератором идей и творчества последние 18,5 года... Его влияние на музыкальный мир невозможно переоценить», — написала она в Facebook.

В 1977 году Бранка основал в Нью-Йорке группу Theoretical Girls, а в 1981-м начал сольную карьеру, выпустив экспериментальный альбом The Ascension.

Гленн Бранка, известный своими экспериментами в жанре шумового гитарного минимализма, сотрудничал с многими рок-музыкантами, в частности, с участниками групп Sonic Youth, Helmet, Swans.

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