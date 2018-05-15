Умер гитарист Гленн Бранка

Американский композитор и гитарист Гленн Бранка умер на 70-м году жизни от продолжительной болезни. Об этом сообщила супруга музыканта Реджина Блур.

«Я благодарна за возможность жить и работать с таким удивительным генератором идей и творчества последние 18,5 года... Его влияние на музыкальный мир невозможно переоценить», — написала она в Facebook.

В 1977 году Бранка основал в Нью-Йорке группу Theoretical Girls, а в 1981-м начал сольную карьеру, выпустив экспериментальный альбом The Ascension.

Гленн Бранка, известный своими экспериментами в жанре шумового гитарного минимализма, сотрудничал с многими рок-музыкантами, в частности, с участниками групп Sonic Youth, Helmet, Swans.