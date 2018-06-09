Умер ведущий актёр театра имени Маяковского Игорь Охлупин

Короткая ссылка
Народный артист РСФСР, ведущий актёр театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни.
Умер ведущий актёр театра имени Маяковского Игорь Охлупин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Актёр умер после непродолжительной болезни.

Театр приносит соболезнование всем родным и близким артиста. О дате и времени прощания станет известно позднее.

Охлупин сыграл в легендарном спектакле «Трамвай «Желание». Он также был задействован в спектаклях текущего репертуара Маяковки: «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мёртвые души» и «Женитьба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить