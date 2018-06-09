Умер ведущий актёр театра имени Маяковского Игорь Охлупин

Народный артист РСФСР, ведущий актёр театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Актёр умер после непродолжительной болезни.

Театр приносит соболезнование всем родным и близким артиста. О дате и времени прощания станет известно позднее.

Охлупин сыграл в легендарном спектакле «Трамвай «Желание». Он также был задействован в спектаклях текущего репертуара Маяковки: «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мёртвые души» и «Женитьба».