В Петербурге рассказали о реставрации Казанского собора

В Санкт-Петербурге рассказали о новой реставрации Казанского собора, сообщает kp.ru.

Разрешение на работы Государственная административно-техническая инспекция выдала до середины мая 2019 года, но столько времени может не потребоваться.

Как заявила пресс-секретарь комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Ксения Черепанова, работы должны быть завершены к ноябрю 2018 года.

«Поверхность камня щадящим воздушным методом очистят от загрязнений, а также плесени, мха, грибов, удалят поздние цементные вставки», — рассказала она.

По её словам, затем на фасад нанесут тонированную известковую защитную плёнку.

В скором времени собор полностью закроют строительные леса, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы завершилась реставрация главного дома усадьбы XIX века.