В центре Москвы завершилась реставрация главного дома усадьбы XIX века
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Речь идёт о деревянном одноэтажном здании с двумя каменными пристройками.
«Сейчас главный дом городской усадьбы Новикова — Давыдова является выявленным объектом культурного наследия», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он отметил, что все виды реставрационных работ в здании необходимо предварительно согласовывать с экспертами департамента, поскольку исторический облик дома не должен пострадать.
Ранее НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.