В центре Москвы завершилась реставрация главного дома усадьбы XIX века

В центре Москвы завершилась реставрация главного дома городской усадьбы Новикова — Давыдова, построенного в XIX веке. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о деревянном одноэтажном здании с двумя каменными пристройками.

«Сейчас главный дом городской усадьбы Новикова — Давыдова является выявленным объектом культурного наследия», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что все виды реставрационных работ в здании необходимо предварительно согласовывать с экспертами департамента, поскольку исторический облик дома не должен пострадать.

Ранее НСН сообщала, что реставрацию здания театра «Современник» в Москве могут завершить к сентябрю.