В Москве 6 июня ожидается до +14 °С

В Москве в среду, 6 июня, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +12...+14°С. Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5—10 м/c. Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.