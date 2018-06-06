В Москве 6 июня ожидается до +14 °С
В Москве в среду, 6 июня, ожидается до +14 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +12...+14°С.
Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.
Ветер северо-западный 5—10 м/c.
Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.
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