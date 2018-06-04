В Москве 4 июня ожидается до +25 °С

В Москве в понедельник, 4 июня, ожидается до +25 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит +23...+25 °С. Ожидается облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, 5—10 м/c, местами порывы до 12—17 м/c. Ранее НСН передавала, что в Москве в первые дни лета ожидается переменчивая погода.