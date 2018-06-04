Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

В Индонезии на архипелаге Талауд зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как передаёт Интерфакс, землетрясение произошло на севере острова Каракелонг. При этом подземные толчки по интенсивности сотрясений в эпицентре оцениваются как «разрушительные». Ранее стало известно, что у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9.