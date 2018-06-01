Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Афганистане

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на территории Афганистана вблизи границы с Таджикистаном, следует из данных сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана.

Отмечается, что землетрясение произошло в 3:55 мск, эпицентр находился на глубине 30 км в 871 км от Алматы. Ранее сообщалось, что на территории Казахстана 15 мая произошло землетрясение магнитудой 5,1.