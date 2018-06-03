Корабль «Союз МС-07» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС
- © Scott D. Tingle
Об этом сообщается на странице «Роскосмос» в Twitter.
«Пилотируемый корабль штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полёте. Приземление в 15:40 мск», — указывается в заявлении.
#СоюзМС07: ЕСТЬ РАССТЫКОВКА! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 июня 2018 г.
Пилотируемый корабль штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полете. Приземление в 15:40 мск. Трансляция - https://t.co/ip4MnegEqX
Мягкой посадки, «Астреи»! pic.twitter.com/o6mB2pXxJO
Ранее сообщалось, что возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами и перешёл на борт космического корабля «Союз МС-07».