Корабль «Союз МС-07» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-07» с тремя членами экипажа отстыковался от Международной космической станции (МКС). Космонавт Антон Шкаплеров, а также астронавты Скотт Тингл и Норишиге Канаи начали возвращение на Землю.

Об этом сообщается на странице «Роскосмос» в Twitter.

«Пилотируемый корабль штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полёте. Приземление в 15:40 мск», — указывается в заявлении.

#СоюзМС07: ЕСТЬ РАССТЫКОВКА! 🚀



Пилотируемый корабль штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полете. Приземление в 15:40 мск. Трансляция - https://t.co/ip4MnegEqX



Мягкой посадки, «Астреи»! pic.twitter.com/o6mB2pXxJO — РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами и перешёл на борт космического корабля «Союз МС-07».