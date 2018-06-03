Корабль «Союз МС-07» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Короткая ссылка
Космический корабль «Союз МС-07» с тремя членами экипажа отстыковался от Международной космической станции (МКС). Космонавт Антон Шкаплеров, а также астронавты Скотт Тингл и Норишиге Канаи начали возвращение на Землю.
Корабль «Союз МС-07» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС
  • Twitter
  • © Scott D. Tingle

Об этом сообщается на странице «Роскосмос» в Twitter.

«Пилотируемый корабль штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полёте. Приземление в 15:40 мск», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что возвращающийся на Землю экипаж попрощался с остающимися на МКС коллегами и перешёл на борт космического корабля «Союз МС-07».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить