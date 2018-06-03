Брайан Де Пальма заявил, что работает над сценарием фильма по мотивам дела Вайнштейна

Американский режиссёр Брайан Де Пальма в интервью изданию Le Parisien рассказал, что пишет сценарий фильма ужасов, основанный на деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

«Я сейчас пишу сценарий фильма про этот скандал, который я в настоящий момент обсуждаю с одним французским продюсером. Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Голливуде намерены снять фильм, в основу сюжета которого будет положена история продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом дела о множественных сексуальных домогательствах.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.