Брайан Де Пальма заявил, что работает над сценарием фильма по мотивам дела Вайнштейна

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Американский режиссёр Брайан Де Пальма в интервью изданию Le Parisien рассказал, что пишет сценарий фильма ужасов, основанный на деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

«Я сейчас пишу сценарий фильма про этот скандал, который я в настоящий момент обсуждаю с одним французским продюсером. Моего героя не будут звать Харви Вайнштейн. Но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Голливуде намерены снять фильм, в основу сюжета которого будет положена история продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом дела о множественных сексуальных домогательствах.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.

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