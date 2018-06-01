МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 2 июня

В Москве 2 июня ожидается западный ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

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По информации метеобюро Москвы, в столице в ночь на 2 июня ожидается температура +8...+10 °С. «Днём 2 июня с 09:00 до 21:00 переменная облачность, температура +21...+23 °С, ветер западный, 5—10 м/с, с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении. Ранее в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 1 июня.