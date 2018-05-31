В Москве начал работу книжный фестиваль «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь» начал работу в Москве, сообщает m24. Он продлится четыре дня.

Запланировано более 500 мероприятий — встречи с писателями и поэтами, открытые чтения, презентации новых книг, театральные и музыкальные мероприятия. Также пройдут специальные акции для детей.

На фестивале представлено около 50 российских регионов, в том числе Ставропольский и Камчатский край, Сахалинская область, Крым.

Кроме того, в рамках «Красной площади» будут праздновать юбилеи писателей, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Среди них — Иван Тургенев и Александр Солженицын.

Ранее портал Newinform сообщал, что социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели опрос, посвящённый чтению и посещению библиотек.