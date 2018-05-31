В Москве начал работу книжный фестиваль «Красная площадь»

Короткая ссылка
Книжный фестиваль «Красная площадь» начал работу в Москве, сообщает m24. Он продлится четыре дня.

Запланировано более 500 мероприятий — встречи с писателями и поэтами, открытые чтения, презентации новых книг, театральные и музыкальные мероприятия. Также пройдут специальные акции для детей.

На фестивале представлено около 50 российских регионов, в том числе Ставропольский и Камчатский край, Сахалинская область, Крым.

Кроме того, в рамках «Красной площади» будут праздновать юбилеи писателей, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Среди них — Иван Тургенев и Александр Солженицын.

Ранее портал Newinform сообщал, что социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели опрос, посвящённый чтению и посещению библиотек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить