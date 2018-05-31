Меган Маркл попала в список самых влиятельных британских женщин по версии Vogue

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Американская актриса Меган Маркл, которой был пожалован титул герцогини Суссекской, попала в рейтинг самых влиятельных британских женщин по версии журнала Vogue.
Меган Маркл попала в список самых влиятельных британских женщин по версии Vogue
  • © Dominic Lipinski/
  • Reuters

Отмечается, что 36-летняя Меган не только является теперь «одной из самых узнаваемых женщин в мире», но и помогает «сформировать новый образ монархии — XXI века».

Также в список попали британская писательница Джоан Роулинг, британский юрист и правозащитница, а также жена Джорджа Клуни — Амаль Клуни.

В рейтинге оказалась и дочь участника группы The Beatles Пола Маккартни — Стелла Маккартни, которая является известным модельером.

Ранее сообщалось, что Маркл получила собственный герб.

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