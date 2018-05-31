Опрос показал, кому из политиков россияне доверяют больше всего

Короткая ссылка
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, почти 47% россиян больше всего доверяют президенту России Владимиру Путину.
Опрос показал, кому из политиков россияне доверяют больше всего
  • © Global Look Press

Отмечается, что Путин с 46,9% возглавил рейтинг российских политиков, которым жители страны доверяют больше всего.

Второе место, набрав 19,5%, занял министр обороны России Сергей Шойгу.

Тройку лидеров замыкает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров (15,2%).

В список вошли в том числе глава российского правительства Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ передавала, что большинство россиян, по данным исследования, довольны ситуацией в стране. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Опросы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить