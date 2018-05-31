Опрос показал, кому из политиков россияне доверяют больше всего
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Отмечается, что Путин с 46,9% возглавил рейтинг российских политиков, которым жители страны доверяют больше всего.
Второе место, набрав 19,5%, занял министр обороны России Сергей Шойгу.
Тройку лидеров замыкает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров (15,2%).
В список вошли в том числе глава российского правительства Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ передавала, что большинство россиян, по данным исследования, довольны ситуацией в стране.