В Московском зоопарке поселится птица-секретарь
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При этом отмечается, что до конца 2018 года в зоосаде также поселятся краснокнижные гривистая волчица и кустарниковая собака.
«На данный момент наша приоритетная задача — привезти пары к тем животным, которые уже содержатся в зоопарке, а также создать устойчивые и генетически разнообразные популяции живущих у нас редких видов», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Она также добавила, что передача животных проходит в рамках европейских программ по сохранению популяции редких видов в неволе.
Ранее m24 передавал, что в Московском зоопарке родился детёныш дагестанского тура.