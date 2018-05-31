В Московском зоопарке поселится птица-секретарь

В столичном зоопарке появятся мадагаскарские фоссы и птица-секретарь. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

При этом отмечается, что до конца 2018 года в зоосаде также поселятся краснокнижные гривистая волчица и кустарниковая собака.

«На данный момент наша приоритетная задача — привезти пары к тем животным, которые уже содержатся в зоопарке, а также создать устойчивые и генетически разнообразные популяции живущих у нас редких видов», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она также добавила, что передача животных проходит в рамках европейских программ по сохранению популяции редких видов в неволе.

Ранее m24 передавал, что в Московском зоопарке родился детёныш дагестанского тура.