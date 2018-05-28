В Приморье кошка выходила детёныша рыси
«В зоопарке «Чудесный» кошка по кличке Моника выкормила и активно воспитывает рысёнка. Биологическая мать крошки — европейская рысь Ариша — перенесла тяжёлые роды и не смогла по состоянию здоровья ухаживать за своим первенцем, поэтому взялась «поставить малыша на лапы» кошка, которая двумя днями ранее сама стала мамой двух котят», — приводит РИА Новости сообщение зоопарка, находящегося в Уссурийске.
Отмечается, что рысёнок набирает вес и играет со своими сводными братьями — котятами.
Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшее имя для молодой рыси.
Ранее сообщалось, что в Великобритании лабрадор воспитывает девять утят.