В Приморье кошка выходила детёныша рыси

В приморском зоопарке кошка по кличке Моника выкормила рысёнка, за которым из-за проблем со здоровьем не может ухаживать мать — европейская рысь Ариша.

«В зоопарке «Чудесный» кошка по кличке Моника выкормила и активно воспитывает рысёнка. Биологическая мать крошки — европейская рысь Ариша — перенесла тяжёлые роды и не смогла по состоянию здоровья ухаживать за своим первенцем, поэтому взялась «поставить малыша на лапы» кошка, которая двумя днями ранее сама стала мамой двух котят», — приводит РИА Новости сообщение зоопарка, находящегося в Уссурийске.

Отмечается, что рысёнок набирает вес и играет со своими сводными братьями — котятами.

Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшее имя для молодой рыси.

Ранее сообщалось, что в Великобритании лабрадор воспитывает девять утят.