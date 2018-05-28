В Приморье кошка выходила детёныша рыси

Короткая ссылка
В приморском зоопарке кошка по кличке Моника выкормила рысёнка, за которым из-за проблем со здоровьем не может ухаживать мать — европейская рысь Ариша.

«В зоопарке «Чудесный» кошка по кличке Моника выкормила и активно воспитывает рысёнка. Биологическая мать крошки — европейская рысь Ариша — перенесла тяжёлые роды и не смогла по состоянию здоровья ухаживать за своим первенцем, поэтому взялась «поставить малыша на лапы» кошка, которая двумя днями ранее сама стала мамой двух котят», — приводит РИА Новости сообщение зоопарка, находящегося в Уссурийске.

Отмечается, что рысёнок набирает вес и играет со своими сводными братьями — котятами.

Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшее имя для молодой рыси.

Ранее сообщалось, что в Великобритании лабрадор воспитывает девять утят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить