В Москве назвали имена финалистов «Большой книги»

Совет экспертов «Большой книги» назвал имена восьми финалистов 13-го сезона литературной премии.

Как сообщает ТАСС, в шорт-лист премии вошли следующие писатели: Олег Ермаков («Радуга и Вереск»), Алексей Винокуров («Люди чёрного дракона»), Дмитрий Быков («Июнь»), Ольга Славникова («Прыжок в длину»), Мария Степанова («Памяти памяти»), Евгений Гришковец («Театр отчаяния. Отчаянный театр»), Андрей Филимонов («Рецепты сотворения мира») и Александр Архангельский («Бюро проверки»).

Произведения-победители выбирали из списка, включавшего 41 работу (книги и рукописи).

Теперь тексты передадут членам Литературной академии — жюри премии, которому до конца года предстоит определиться с именами трёх победителей.



Среди победителей премии предыдущих лет — писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.

Ранее были названы пять лучших книг с момента основания Букеровской премии.