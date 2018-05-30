На Кубе четыре человека погибли из-за вызванных штормом «Альберто» последствий

Жертвами наводнений, вызванных штормом «Альберто» на Кубе, стали четыре человека. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на власти страны.

Отмечается, что причиной гибели кубинцев стала неосторожность. Ранее сообщалось, что число граждан, эвакуированных в центральной части Кубы из-за последствий бушующего в регионе шторма «Альберто», увеличилось по меньшей мере до 11 тыс.