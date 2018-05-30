На Кубе четыре человека погибли из-за вызванных штормом «Альберто» последствий

Короткая ссылка
Жертвами наводнений, вызванных штормом «Альберто» на Кубе, стали четыре человека. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на власти страны.

Отмечается, что причиной гибели кубинцев стала неосторожность.

Ранее сообщалось, что число граждан, эвакуированных в центральной части Кубы из-за последствий бушующего в регионе шторма «Альберто», увеличилось по меньшей мере до 11 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить