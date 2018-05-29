Ураган «Альберто» обрушился на Флориду
Ураган «Альберто» обрушился на американский штат Флорида. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям региона.
«Субтропический шторм «Альберто» обрушился на Лагуну-Бич (местность, расположенная на побережье штата. — RT). Скорость порывов ветра достигает 72 км/ч», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в ряде прибрежных районов Флориды объявлена эвакуация в связи с приближающимся к побережью ураганом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube