Ураган «Альберто» обрушился на Флориду

Ураган «Альберто» обрушился на американский штат Флорида. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям региона.

«Субтропический шторм «Альберто» обрушился на Лагуну-Бич (местность, расположенная на побережье штата. — RT). Скорость порывов ветра достигает 72 км/ч», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в ряде прибрежных районов Флориды объявлена эвакуация в связи с приближающимся к побережью ураганом.