Боярский прокомментировал смерть актёра Рашкина

Народный артист России Михаил Боярский поделился в беседе с RT воспоминаниями о совместной работе с актёром Юрием Рашкиным, который скончался 28 мая.

«Фильм «Мосты» — для меня дебютная работа в кино, он был несколько старше, опытнее, очень открытый человек. У нас завязались хорошие, дружеские отношения. Несколько раз встречались в Москве, я приезжал к нему на передачу, поскольку он занимался телевидением. Самые приятные воспоминания остались. Подружились мы во время съёмок, но потом встречались всё реже и реже», — отметил Боярский.

Ранее в театре «Современник» сообщили, что 28 мая скончался режиссёр-документалист, сценарист, актёр Юрий Рашкин. Актёру было 72 года. Дата и место прощания пока не объявлены. Причина смерти также неизвестна.

Артист служил в театре с 1967 по 1973 год. Впоследствии занимался телевизионной документалистикой как сценарист и режиссёр. Также снимался в кино, в том числе в лентах «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зелёном поле».