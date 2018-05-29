Сигал рассказал о темах личных встреч с Путиным

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Актёр Стивен Сигал рассказал о темах личных встреч с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Звезда».

«Мы встречались много раз, но не обсуждали политику», — заявил артист.

По его словам, они говорили о боевых искусствах, истории и других подобных вещах.

Сигал стал гражданином России в 2016 году.

Ранее актёр прокомментировал возможность пойти на службу в российскую полицию.

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