Сигал рассказал о темах личных встреч с Путиным
Актёр Стивен Сигал рассказал о темах личных встреч с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Звезда».
«Мы встречались много раз, но не обсуждали политику», — заявил артист.
По его словам, они говорили о боевых искусствах, истории и других подобных вещах.
Сигал стал гражданином России в 2016 году.
Ранее актёр прокомментировал возможность пойти на службу в российскую полицию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен