Сигал рассказал о темах личных встреч с Путиным

Актёр Стивен Сигал рассказал о темах личных встреч с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Звезда».

«Мы встречались много раз, но не обсуждали политику», — заявил артист.

По его словам, они говорили о боевых искусствах, истории и других подобных вещах.

Сигал стал гражданином России в 2016 году.

Ранее актёр прокомментировал возможность пойти на службу в российскую полицию.