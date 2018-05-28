Стивену Сигалу подарили фуражку из обмундирования российской полиции

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Актёр Стивен Сигал прокомментировал возможность пойти на службу в российскую полицию. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Стивену Сигалу подарили фуражку из обмундирования российской полиции
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что в ходе беседы с журналистом и блогером Максимом Додоновым у актёра, назначенного на должность помощника шерифа в округе Хадспет в американском штате Техас, поинтересовались, не настало ли время попробовать себя в качестве российского полицейского.

«Пожалуй, возможно всё», — ответил он.

Во время интервью актёр также получил в подарок фуражку из обмундирования российской полиции. 

Сигал стал гражданином России в 2016 году.

В апреле сообщалось, что Сигал на торжественной церемонии в Москве наградил лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе», чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова.

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