Стивену Сигалу подарили фуражку из обмундирования российской полиции

Актёр Стивен Сигал прокомментировал возможность пойти на службу в российскую полицию. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в ходе беседы с журналистом и блогером Максимом Додоновым у актёра, назначенного на должность помощника шерифа в округе Хадспет в американском штате Техас, поинтересовались, не настало ли время попробовать себя в качестве российского полицейского.

«Пожалуй, возможно всё», — ответил он.

Во время интервью актёр также получил в подарок фуражку из обмундирования российской полиции.

Сигал стал гражданином России в 2016 году.

В апреле сообщалось, что Сигал на торжественной церемонии в Москве наградил лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе», чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова.