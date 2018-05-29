Представлен первый гаджет от «Яндекса»

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Компания «Яндекс» представила своё первое устройство «Яндекс.Станция» — «умную» колонку с голосовым помощником «Алиса».
Представлен первый гаджет от «Яндекса»
  • © Yandex

«Домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником «Алиса». Станция понимает по-русски и помогает в повседневных делах: выполняет поручения, играет музыку, находит фильмы, сериалы и другое видео и показывает его на экране телевизора», — говорится в описании гаджета на сайте «Яндекса».

Как сообщает РИА Новости, устройство будет стоить почти 10 тысяч рублей. Его продажи начнутся летом 2018 года.

В апреле глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк вместе с «Яндексом» намерены построить на базе «Яндекс.Маркета» российский аналог онлайн-магазина Amazon.

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