Валентин Гафт рассказал о своём здоровье

Короткая ссылка
Актёр театра и кино Валентин Гафт в беседе с Пятым каналом рассказал о своём здоровье.

Как отметил артист, речь идёт о простуде.

«Я неважно себя чувствую… Это не имеет отношения к каким-то серьёзным и страшным болезням», — заявил он.

По словам Гафта, из-за простуды могут быть перенесены несколько спектаклей. Актёр намерен вернуться на сцену в июле.

В декабре 2017 года сообщалось, что Гафт перенёс операцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить