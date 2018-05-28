Валентин Гафт рассказал о своём здоровье

Актёр театра и кино Валентин Гафт в беседе с Пятым каналом рассказал о своём здоровье.

Как отметил артист, речь идёт о простуде.

«Я неважно себя чувствую… Это не имеет отношения к каким-то серьёзным и страшным болезням», — заявил он.

По словам Гафта, из-за простуды могут быть перенесены несколько спектаклей. Актёр намерен вернуться на сцену в июле.

В декабре 2017 года сообщалось, что Гафт перенёс операцию.