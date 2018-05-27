В Москве 27 мая ожидается до +23 °С

В Москве в воскресенье, 27 мая, ожидается до +23 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха будет составлять +21…+23 °С. Также ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Отмечается, что ветер будет 7-12 м/c. Ранее синоптики прогнозировали комфортную погоду на выходных в Москве.