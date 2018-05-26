В Москве побит рекорд атмосферного давления

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В Москве в пятницу, 26 мая, зафиксирован рекорд атмосферного давления за этот день, сообщают «Метеоновости».
В Москве побит рекорд атмосферного давления
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Уровень атмосферного давления на метеостанции ВДНХ поднялся до рекордных 1016,2 гПа (762,2 мм рт. ст.).

По данным сайта, побит рекорд 26 мая 1992 года (1012,3 гПа).

Предыдущий рекорд атмосферного давления в Москве был побит 21 мая.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 26 мая ожидается до +20 °С.

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