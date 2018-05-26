В Москве побит рекорд атмосферного давления

В Москве в пятницу, 26 мая, зафиксирован рекорд атмосферного давления за этот день, сообщают «Метеоновости».

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Уровень атмосферного давления на метеостанции ВДНХ поднялся до рекордных 1016,2 гПа (762,2 мм рт. ст.). По данным сайта, побит рекорд 26 мая 1992 года (1012,3 гПа). Предыдущий рекорд атмосферного давления в Москве был побит 21 мая. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 26 мая ожидается до +20 °С.