Пресс-секретарь группы «Ленинград» прокомментировал развод Шнурова с женой

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Пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в беседе с НСН прокомментировал развод музыканта Сергея Шнурова с женой.
Пресс-секретарь группы «Ленинград» прокомментировал развод Шнурова с женой
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, концертный график измениться не должен.

«Всё нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — сказал он.

Ранее Шнуров обратился к СМИ с просьбой не нарушать личное пространство его и его супруги.

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