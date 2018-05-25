Шнуров заявил о разводе с женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится с супругой Матильдой. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров.

Он также обратился к СМИ с просьбой не нарушать личное пространство его и его супруги.

Сергей Шнуров и Елена (Матильда) Мозговая поженились в 2010 году. Этот брак для музыканта стал третьим.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп — младший, сын американского лидера Дональда Трампа, разводится с женой Ванессой Хейден.