Шнуров заявил о разводе с женой
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«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись», — написал Шнуров.
Он также обратился к СМИ с просьбой не нарушать личное пространство его и его супруги.
Сергей Шнуров и Елена (Матильда) Мозговая поженились в 2010 году. Этот брак для музыканта стал третьим.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп — младший, сын американского лидера Дональда Трампа, разводится с женой Ванессой Хейден.