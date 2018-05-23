СМИ: В Чехии компания продавала билеты на фейковую встречу со Сталлоне

Короткая ссылка
Несколько тысяч человек приобрели у компании Europa Events билеты на встречу с актёром Сильвестром Сталлоне, которая должна была состояться в Праге 26 мая. Об этом сообщает издание Lidovky.
СМИ: В Чехии компания продавала билеты на фейковую встречу со Сталлоне
  • globallookpress.com
  • © Bastiaan Slabbers

По данным издания, большая часть билетов продавалась по две тысячи крон (около $95), но VIP-зрители за свои места заплатили около $2,8 тыс.

При этом, как отмечается, сам Сталлоне о встрече не знал и в Чехию не собирался. 

Представитель полиции Томаш Гулан заявил, что пока никто из зрителей не обратился в полицию с жалобой на отмену мероприятия.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных