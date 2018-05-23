СМИ: В Чехии компания продавала билеты на фейковую встречу со Сталлоне
- globallookpress.com
- © Bastiaan Slabbers
По данным издания, большая часть билетов продавалась по две тысячи крон (около $95), но VIP-зрители за свои места заплатили около $2,8 тыс.
При этом, как отмечается, сам Сталлоне о встрече не знал и в Чехию не собирался.
Представитель полиции Томаш Гулан заявил, что пока никто из зрителей не обратился в полицию с жалобой на отмену мероприятия.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре.