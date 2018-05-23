СМИ: В Чехии компания продавала билеты на фейковую встречу со Сталлоне

Несколько тысяч человек приобрели у компании Europa Events билеты на встречу с актёром Сильвестром Сталлоне, которая должна была состояться в Праге 26 мая. Об этом сообщает издание Lidovky.

По данным издания, большая часть билетов продавалась по две тысячи крон (около $95), но VIP-зрители за свои места заплатили около $2,8 тыс.

При этом, как отмечается, сам Сталлоне о встрече не знал и в Чехию не собирался.

Представитель полиции Томаш Гулан заявил, что пока никто из зрителей не обратился в полицию с жалобой на отмену мероприятия.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Сильвестр Сталлоне приедет в Москву в сентябре.