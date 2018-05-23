В Орехово-Зуеве открылся Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»
Гостям показали спектакль «Записки покойника», поставленный по произведению Михаила Булгакова «Театральный роман».
На церемонии также выступил российский оперный певец Аскар Абдразаков — он исполнил несколько партий из репертуара Фёдора Шаляпина.
По словам художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова, символичным является то, что фестиваль проходит именно на знаменитых «Морозовских складах».
«Обратите внимание: это всё та живая старина, которая необходима для того, чтобы продолжать традиции. Потому что традиции — это и есть та самая старина. И если мы это продолжаем, то в этом есть преемственность поколений. Поэтому здесь как раз, на этих замечательных складах, и рождается искусство», — отметил он.
В рамках фестиваля будут показаны спектакли из ряда городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска. В частности, это будут постановки по произведениям Максима Горького, Михаила Шолохова, Александра Островского и Антона Чехова.
Также для гостей подготовлена обширная образовательная программа.
Ранее на m24 сообщалось, что фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня.