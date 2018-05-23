В Орехово-Зуеве открылся Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

На складах фабрики Саввы Морозова в Орехово-Зуеве состоялась церемония открытия Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».

Гостям показали спектакль «Записки покойника», поставленный по произведению Михаила Булгакова «Театральный роман».

На церемонии также выступил российский оперный певец Аскар Абдразаков — он исполнил несколько партий из репертуара Фёдора Шаляпина.

По словам художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова, символичным является то, что фестиваль проходит именно на знаменитых «Морозовских складах».

«Обратите внимание: это всё та живая старина, которая необходима для того, чтобы продолжать традиции. Потому что традиции — это и есть та самая старина. И если мы это продолжаем, то в этом есть преемственность поколений. Поэтому здесь как раз, на этих замечательных складах, и рождается искусство», — отметил он.

В рамках фестиваля будут показаны спектакли из ряда городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска. В частности, это будут постановки по произведениям Максима Горького, Михаила Шолохова, Александра Островского и Антона Чехова.

Также для гостей подготовлена обширная образовательная программа.

Ранее на m24 сообщалось, что фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня.