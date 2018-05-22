Фестиваль «Мультимир» пройдёт на ВДНХ с 30 мая по 3 июня

Фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня, сообщает m24 со ссылкой на официальный портал мэра и правительства.

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, а также к началу летних каникул.

Запланированы премьерные показы мультфильмов, концерты, шоу с участием Чебурашки, Дракоши Тоши и других персонажей.

Свои работы представят крупные отечественные студии. Они привезут новые анимационные ленты «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Лунтик», «Барбоскины», «Три кота» и др.

На территории будут работать площадки с компьютерными и настольными играми, зоны для аквагрима и фотосессий.

Место проведения фестиваля — павильон №75.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.