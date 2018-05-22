Детёныш дагестанского тура появился на свет в Московском зоопарке

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Детёныш дагестанского тура появился на свет 13 мая в Московском зоопарке, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время новорождённый весит четыре килограмма. Это крепкий и здоровый самец, который питается материнским молоком, но скоро начнёт пробовать и взрослую пищу, в том числе сено и комбикорм.

Дагестанские туры содержатся в столичном зоосаде с середины XX века. Нынешнюю группу сформировали после реконструкции зоопарка в 1997 году. На данный момент она состоит из 18 особей.

Ранее Nation News сообщало, что в Московском зоопарке вылупился занесённый в международную Красную книгу птенец кудрявого пеликана.

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