В Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного кудрявого пеликана
В Московском зоопарке вылупился занесённый в международную Красную книгу птенец кудрявого пеликана. Об этом сообщает Nation News.
Отмечается, что в Московском зоопарке живут две взрослые пары и четыре молодые особи кудрявых пеликанов.
Летом их выпускают в пруд, а с наступлением холодов птицы находятся в закрытом вольере.
Ранее ФАН передавало, что в Калининградском зоопарке появились на свет первые в 2018 году детёныши.
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