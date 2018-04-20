В Московском зоопарке вылупился птенец краснокнижного кудрявого пеликана

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В Московском зоопарке вылупился занесённый в международную Красную книгу птенец кудрявого пеликана. Об этом сообщает Nation News.

Отмечается, что в Московском зоопарке живут две взрослые пары и четыре молодые особи кудрявых пеликанов.

Летом их выпускают в пруд, а с наступлением холодов птицы находятся в закрытом вольере.

Ранее ФАН передавало, что в Калининградском зоопарке появились на свет первые в 2018 году детёныши. 

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