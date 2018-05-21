Режиссёра Александра Аскольдова похоронят в Швеции
Гильдия режиссёров Союза кинематографистов России сообщила, что скончавшийся в возрасте 85 лет режиссёр Александр Аскольдов будет похоронен в Швеции.
- © Скриншот с телеканала «Россия – Культура»
Об этом говорится на сайте организации.
«На 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Александра Яковлевича Аскольдова… Похороны состоятся в Швеции, где живут его дочь и внучка», — указывается в заявлении.
Ранее стало известно, что Аскольдов умер в больнице.
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