Режиссёра Александра Аскольдова похоронят в Швеции

Гильдия режиссёров Союза кинематографистов России сообщила, что скончавшийся в возрасте 85 лет режиссёр Александр Аскольдов будет похоронен в Швеции.

Об этом говорится на сайте организации.

«На 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Александра Яковлевича Аскольдова… Похороны состоятся в Швеции, где живут его дочь и внучка», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Аскольдов умер в больнице.