Режиссёра Александра Аскольдова похоронят в Швеции

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Гильдия режиссёров Союза кинематографистов России сообщила, что скончавшийся в возрасте 85 лет режиссёр Александр Аскольдов будет похоронен в Швеции.
Режиссёра Александра Аскольдова похоронят в Швеции
  • © Скриншот с телеканала «Россия – Культура»

Об этом говорится на сайте организации.

«На 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Александра Яковлевича Аскольдова… Похороны состоятся в Швеции, где живут его дочь и внучка», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Аскольдов умер в больнице.

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