Фестиваль песчаных скульптур откроется в Петербурге 25 мая

Фестиваль песчаных скульптур откроется в Санкт-Петербурге 25 мая, сообщает ФАН.

Пресс-показ экспозиции «Мировые шедевры» состоялся на территории Петропавловской крепости.

Поскольку фестиваль начнёт работу в преддверии празднования Дня города, организаторами была поставлена задача не только удивить гостей, но и выбрать особенную тему, соответствующую статусу города.

Было решено сделать из песка наиболее яркие произведения мирового искусства, в том числе шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, а также памятники из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что актёр Владимир Машков станет почётным гостем фестиваля детских любительских театров «Кукла в детских руках» в Новокузнецке.